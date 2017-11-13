Росстат: Экономика растет не так быстро, как рассчитывали в МЭР

Москва, , 21:31 — REGNUM Рост внутреннего валового продукта Российской Федерации в третьем квартале 2017 года составил 1,8% в годовом выражении. Такие данные приводит сегодня, 13 ноября, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Стоит отметить, что это предварительная оценка роста ВВП, но она уже ниже уровня роста, прогнозируемого Министерством экономического развития России. Напомним, что в конце октября министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорил, что рост экономики по итогам третьего квартала составит 2,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России прогнозирует рост экономики РФ в 2017 году на уровне 1,7−2,2%, ожидая их в среднесрочной перспективе на уровне 1,5−2%.

Недавно Европейская комиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 1,7% с 1,2%. Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП РФ в текущем году на 1,8%.