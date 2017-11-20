Казань, 20 ноября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. В девяти из 872 сельских поселений Татарии референдумы по самообложению граждан не состоялись. Такую информацию обнародовали представители движения «Голос», чьи наблюдатели работали в ряде районов республики 19 ноября на референдумах по самообложению. Ещё по 2−3 сельским поселениям результаты под вопросом. При этом в одном из городов, где проходило голосование, власти планируют самообложить инвалидов 1-й группы и участников Великой Отечественной войны, сделав им «скидку» — с 300 до 100 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

jackmac34 Деньги

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Кроме сельских поселений в этом году референдумы о самообложении прошли в восьми городах Татарии: Агрызе, Арске, Кукморе, Лаишево, Мамадыше, Мензелинске, Болгаре и Буинске. В последнем с жителей решили собрать по 500 рублей на строительство тротуаров и уличное освещение. При этом, по данным системы ГАС «Выборы», из 16 612 участников, включённых в список на конец голосования, (при 8506 действительных бюллетенях) за сбор средств свои голоса отдали 5818 человек (67,13%), а против — 2688. Наблюдатели от движения «Голос» отметили, что именно из Буинска больше всего жалоб пришло в систему «карта нарушений», избиратели в том числе жаловались и на вбросы.

С жителей города Агрыза планируют собрать по 300 рублей сразу на восемь целей, среди которых — покупка цветов и газонной травы для озеленения, снос аварийных деревьев, содержание тротуаров, ремонт мостов, содержание уличного освещения, обустройство мест массового отдыха, благоустройство русла реки Агрызка и содержание кладбищ. На момент окончания голосования в список было внесено 13 806 участников референдума, число действительных бюллетеней составляло 4734. При этом за самообложение проголосовали 3 438 человек, против 1 296.

В Арске также будут собирать по 300 рублей, а с инвалидов 1-й группы, участников Великой Отечественной войны запросили по 100 рублей. На собранные средства планируется обеспечить уличным освещением десяток улиц, а также благоустроить береговую линию Казанки, устроить основания для установки малых архитектурных форм, сделать вертикальную планировку территорий парковых зон, закупить почву для устройства газонов. По данным системы ГАС"Выборы», при 10 768 действительных бюллетенях и 17 447 участниках, внесённых в список на момент окончания голосования, за самообложение проголосовали 7869 человек (более 73%), а против — 2 899.

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В Кукморе 5 518 жителей проголосовали за сбор 300 рублей со всех горожан кроме льготников. Эти деньги планируется потратить в целом на довольно размытые цели. В их числе — организация тепло-, водо‑ и газоснабжение, водоотведение, но не оговорено где конкретно, дорожная деятельность, создание парковок, создание условий для предоставления транспортных услуг, организация транспортного обслуживания населения, участие в профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также «создание условий для досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения». Складывается впечатление, что почти все вопросы местного значения администрации вошли в целевое назначение платежа по самообложению. Например, в списке присутствуют также сбор и транспортирование твёрдых коммунальных отходов, благоустройство территории, присвоение и изменение адресов, а также организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Из 13 454 участников, внесённых в список к концу референдума, действительных бюллетеней было 7391, за самообложение проголосовали 5 518 жителей, а против — 1 873.

В городе Лаишево с жителей хотят собрать по 500 рублей. Эти деньги планируется потратить на благоустройство города и деревни Старая Пристань, на что в целом требуется 2,591 млн рублей. Уточняется, что на эти деньги будет построена и отремонтирована улично-дорожная сеть. По данным системы ГАС «Выборы», число участников референдума, внесённых в список на момент окончания голосования, составило 6982, число действительных бюллетеней — 5045. «За» проголосовали 70,7% — 3571 человек, а против — 1474.

Чуть меньше будут собирать с жителей города Мамадыш — по 300 рублей. Список целей также весьма разнообразен. Входит в него и профилактика терроризма, установка видеонаблюдения в городе, изготовление и установка двуязычных табличек на дома, строительство и ремонт линий электроснабжения, детские площадки, сбор и вывоз коммунальных отходов, а также благоустройство пляжа на территории г. Мамадыш. За данный список проголосовали 4 943 человека (72,85%), а против — 1813. При этом число внесённых в список участников к концу голосования составляло 11 963, а действительных бюллетеней — 6756.

Широкий список расходов на деньги от самообложения граждан запланирован и в городе Мензелинске, где собирают по 500 рублей. К примеру, на эти деньги должны уложить тротуары по ряду улиц, благоустроить кладбища, провести реконструкцию памятников, модернизировать уличное освещение, оснастить детские площадки по восьми адресам и организовать видеомониторинг дворов в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный двор». За сбор свои голоса отдали 3916 человек (56,65% участников), а против 2 987 — 43,21%.

Отметим, концепция развития системы видеомониторинга в регионе в рамках реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» была утверждена распоряжением кабинета министров РТ 21 января 2017 года. В документе уточняется, что исполкомы муниципалитетов должны вести единый реестр камер и организовать «работу с собственниками объектов в муниципальном образовании по созданию на них систем видеомониторинга, осуществлять контроль за работоспособностью видеокамер». В Мензелинске власти решили пойти дальше и собрать средства на эти цели не только с собственников объектов, но и со всех жителей.

В городе Болгаре в этом году также планируют изыскать средства в карманах жителей. Сбор намечен по 300 рублей, которые направят на устройство сквера по улице Вахитова, 74А, устройство дорожек в нём, установку малых архитектурных форм, «озеленение территории, установку видеонаблюдения, устройство танцевальной площадки, устройство беседки и т. д». Подобную инициативу поддержали 68,04% участников референдума — 2765 человек, а против были 1284. При этом в списке на момент окончания голосования было 7 022 участника, число действительных бюллетеней — 4049.

Примечательно, Болгарский городской исполком ещё 14 ноября, то есть за пять дней до референдума, объявил тендер на «устройство сквера по ул. Вахитова, д.74А в г. Болгар». Стоимость лота — 4 279 400 рублей, результаты торгов подведут 8 декабря. Источник финансирования — средства местного бюджета.

По сведениям Центризбиркома РТ, явка в республике 19 ноября превышала 62%. В 2016 году референдумы о самообложении проходили в 851 поселении, средняя явка по Татарии была 69,3%. В десяти муниципалитетах явка не доходила до 50% и референдумы были признаны несостоявшимися.

Представители «Голоса» отмечали, что нарушения во время референдумов 2017 года также были. В частности, выдача двух бюллетеней для того, чтобы проголосовать за себя и родственника, что является нарушением закона.

«Явка на референдумах в Татарстане зависит от присутствия наблюдателей. Там, где на участках работают общественные контролёры, голосуют существенно меньше избирателей. Эту гипотезу подтверждает и голосование, проходящее сегодня», — отмечали активисты «Голоса» в комментариях казанским СМИ 19 ноября.

Напомним, самообложение представляет собой добровольный разовый сбор со всех совершеннолетних жителей территории, где проходит референдум, за исключением льготных категорий. Суммы и целевое назначение отличаются в зависимости от района: от 100 рублей до 1 тыс. рублей используют на благоустройство территорий, кладбищ, ремонт дорог, систем водоснабжения, освещение и иные насущные нужды. При этом на каждый собранный с жителя рубль власти региона выделяют муниципалитету по 4 рубля. К примеру, согласно проекту бюджета Татарии на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы межбюджетные трансферты муниципалитетам, которые обложили жителей сбором, составят в целом 1 млрд рублей. Средства в виде межбюджетных трансфертов планируется выделять с 2018 по 2020 год.

Решение о самообложении принимается большинством голосов жителей территории от 18 лет. Оно обязательно для всех, даже для противников. Этот пункт в вопросе добровольного участия граждан в софинансировании расходов территории привёл к тому, что собираемость остаётся низкой. Настолько, что год назад, в апреле 2016 года, кабинет министров РТ выдвинул инициативу штрафовать тех, кто не исполнил решение референдума, определив штраф в размере 1−2,5 тыс. рублей. Документ пока не принят.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о самообложении, который вносит поправки в действующие нормы. После вступления в силу данных норм решать вопрос самообложения можно будет не только на референдуме, но и на сходе граждан отдельных населённых пунктов в составе поселения, городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального значения.

При принятии данного документа депутаты высказали опасения, что самообложение станет своего рода новым налогом.

Татария входит в число регионов, где подобная форма софинансирования расходов местных бюджетов практикуется уже четыре года. За этот период с жителей было собрано почти 582 млн рублей. В 2016 году 86% всех собранных с россиян средств приходились именно на жителей Татарии. Отдельно за семь месяцев 2017 года из 208,7 млн рублей от самообложения в РФ на республику пришлось 193 млн рублей.

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