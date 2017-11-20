Омск, 20 ноября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Воспитательница, работавшая в частном детсаду в Омске, якобы издевалась над детьми. Об этом на условиях анонимности сообщила паблику «Омск Live» соцсети «ВКонтакте» бывшая сотрудница частного детского дошкольного учреждения.

Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

«Когда я устраивалась на работу и проработала там где-то неделю с воспитателем все было замечательно, — пишет она. — Но потом воспитательница видимо ко мне привыкла и начала при мне бить детей по голове и называть их нецензурными словами».

По ее словам, воспитательница также запрещала малышам бегать и разбрасывать игрушки, за неповиновение сразу следовало наказание.

«При родителях (воспитательница) вела себя ниже травы, тише воды, — пишет экс-работница частного детского дошкольного учреждения. — Все замечательно и прекрасно. Очень печально, что не записала таких выходок».

Бывшая сотрудница также пожаловалась на плохое питание в саду, плохую работу педагога с детьми и перегруженность групп.

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