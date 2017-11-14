В Хакасии отчим подозревается в убийстве полуторагодовалого ребенка

Абакан, , 09:58 — REGNUM В одной из больниц Абакана от побоев скончался полуторагодовалый ребенок, в избиении мальчика следователи подозревают сожителя матери, сообщает 14 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике Хакасия.

По предварительным данным, подозреваемый мужчина непродолжительное время проживал с 22-летней жительницей и ее сыном в городе Абаз. Днем 11 ноября женщина ушла в магазин, а ее сожитель остался дома. Мальчик в это время спал в детской кроватке.

Вернувшись из магазина, женщина обнаружила малыша с телесными повреждениями и вызвала сотрудников скорой помощи. Прибывшие медики приняли решение перевести ребенка санавиацией в республиканскую клиническую больницу, однако 12 ноября от закрытой черепно-мозговой травмы ребенок скончался в медучреждении.

«Установленные в настоящее время обстоятельства дают обоснованные подозрения о том, что преступление в отношении малолетнего мальчика совершил 28-летний сожитель женщины», — говорится в сообщении.

Читайте также: Липецк: жители требуют пожизненного для убийцы матери с ребенком

Сейчас мужчина задержан, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.