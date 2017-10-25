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СКР проверит данные об избиении воспитанника школы-интерната в Омске

Происшествия

Следователи проверят условия проживания детей в школе-интернате

Омск, 25 октября 2017, 11:57 — REGNUM  По факту возможного избиения подростками 13-летнего воспитанника школы-интерната в Омске проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.

«В сети интернет и в ряде СМИ опубликовано видео и информация о том, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната, в возрасте от 13 до 17 лет, избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники, — говорится в сообщении. — (…) По данному факту проводится проверка».

Отмечается, что следователи проверят условия проживания детей в школе-интернате, а также выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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