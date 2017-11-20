Москва, 20 ноября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. В трех регионах России будут созданы три территории опережающего социально-экономического развития — в Калужской, Разянской и Челябинской областях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Так, в Калужской области на территории городского поселения «Город Сосенский» появится ТОР «Сосенский».

Создание ТОР «Сосенский» позволит диверсифицировать экономику города и снизить зависимость от градообразующего предприятия.

Планируется создать более 1000 постоянных рабочих мест. Инвестиции составят более 3 млрд рублей.

В Рязанской области на территории муниципального образования — Лесновского городского поселения Шиловского муниципального района создается ТОР «Лесной».

Создание ТОР «Лесной» позволит снизить зависимость от градообразующего предприятия — ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик».

Будет создано более 900 рабочих мест. Инвестиции составят более 7,6 млрд рублей.

В Челябинской области на территории муниципального образования «Верхнеуфалейский городской округ появится ТОР «Верхний Уфалей».

Создание ТОР «Верхний Уфалей» позволит диверсифицировать экономику города и повысить инвестиционную привлекательность территории города.

Будет создано более 860 постоянных рабочих мест и привлечены инвестиции в объёме более 1,9 млрд рублей.

Кроме того, согласно постановлению правительства РФ, в Хабаровском крае уже существующая ТОР «Николаевск» будет расширена на три земельных участка. Здесь будет организовано строительство предприятия по переработке руды с месторождения Полянка.

Реализация инвестпроекта обеспечит создание дополнительно около 350 рабочих мест и позволит обеспечить добычу около 8 тонн золота и более 12 тонн серебра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2017 года подписано постановление правительства РФ о создании четырёх территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях.

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