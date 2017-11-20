Токио, 20 ноября, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Японские истребители поднялись на перехват военных самолетов КНР, летевших в сторону воздушного пространства страны, сообщает 19 ноября китайский портал Sina

日本防衛省·統合幕僚監部 Китайский бомбардировщик H-6K

На сопровождение военные летчики Японии взяли четыре китайских бомбардировщика H-6K, самолет радиоэлектронной разведки Y-8 и самолет-разведчик Ту-154.

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Сообщается, что китайские военные самолеты прошли над Восточно-Китайским морем и вышли через пролив Мияко в пространство над Тихим океаном, после чего возвратились на базу.

Напомним, что попытки достигнуть примирения между Китаем и Японией идут с самого момента восстановления дипломатических отношений между странами 29 сентября 1972 года. До того отношения были безнадежно испорчены вследствие японской агрессии во время Второй мировой войны и войны между Китаем и Японией, которая началась несколько раньше.

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