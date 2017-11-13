Лидеры Японии и Китая встретились в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме

Дананг, Вьетнам, , 02:26 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ, призвав Японию «делать больше практических шагов» к улучшению отношений с Китаем и твердого преодоления различий между двумя странами «в конструктивном ключе», сообщает агентство «Синьхуа».

"Ключевым в улучшении китайско-японских отношений является взаимное доверие», — заявил Си в разговоре с Абэ в кулуарах 25-го саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

Он призвал японскую сторону к практическим действиям, направленным на претворение в жизнь стратегического консенсуса, достигнутого сторонами, что бы еще раз подтвердило, что Япония и Китая являются стратегическими партнерами, а не угрозой друг другу.

По словам Си, в вопросах истории, Тайваня и прочих, Япония должна придерживаться достигнутых между странами соглашений в виде четырех политических документов.

Он также добавил, что Китай и Япония являются соседями и ключевыми экономиками Азии и мира и только сотрудничество находится в сфере общих интересов двух стран.

Напомним, что в 2017 году Китай и Япония отмечают 45-ю годовщину нормализации дипломатических отношений между странами, которая была закреплена подписанием китайско-японского договора о мире и дружбе.

Однако, Китай зачастую высказывает протесты против действий японских властей по вопросам исторической памяти. Так, власти Китая периодически осуждают ритуальные жертвоприношения, которые осуществляет Синдзо Абэ в синтоистском храме Ясукуни в Токио, где почитают память воинов, погибших за Японию и императора, включая международных военных преступников из рядов японских милитаристов, которые не подлежат реабилитации.

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