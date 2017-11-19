Сакраменто, США, 20 ноября, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Остов крупного круизного лайнера, обнаруженный на пляже в Калифорнии, может являться пропавшим российским судном «Любовь Орлова». Об этом сообщает Daily Mail.

Lilpop,Rau&Loewenstein Корабль «Любовь Орлова»

Обломки судна прибило к побережью острова Коронадо в 2016 году. Считалось, что это затонувший в 1937 году нефтяной танкер «Монте Карло», спущенный на воду в 1921 году и позже переоборудованный в плавучий игорный дом.

Теперь появилась новая версия. Каркас лайнера имеет длину 295 футов (около 90 м) — именно такие размеры имела «Любовь Орлова». Издание отмечает, что останки судна могут населять крысы-каннибалы.

Двухпалубное круизное судно класса «Мария Ермолова» было построено по заказу СССР на верфях в Югославии в 1976 году. По проекту «Любовь Орлова» могла взять на борт 237 пассажиров.

В 2000-х годах, после глубокого переоборудования, лайнер был сдан в аренду для совершения круизов-экспедиций в Антарктиду.

В 2013 году судно буксировали на слом из Канады в Доминиканскую Республику. В пути буксировочный трос оборвался, и судно, не имеющее экипажа, ушло в дрейф. С тех пор судьба его была неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября была потеряна связь с дизель-электрической подводной лодкой «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. Субмарина, на борту которой находятся 44 человека, шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Обнаружить подлодку пытаются аргентинские военные корабли и самолеты ВМС США.

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