Вашингтон, 20 ноября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Достиг ли американский президент Дональд Трамп тех целей, которые ставил перед собой, затевая азиатское турне, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Japantoday.com

Согласно мнению некоторых экспертов, поездка президента США Трампа была неудачной в плане организации сплоченного блока, готового противостоять Северной Корее. В действительности это не так. Отсутствие непосредственного перехода к военным действиям еще не означает отказа от силового решения проблемы. К немедленной атаке не призывал Трамп и до своей поездки.

Кроме того, усиление ПВО Японии, на которое согласился премьер-министр Синдзо Абэ, означает наращивание военного потенциала и согласие Токио закупать дорогостоящие системы ПРО и в ближайшем будущем. Наконец, ни о каком провале нового блока не может быть и речи, если учесть заявленное в Маниле создание антисеверокорейского блока, в который на данный момент входят США, Япония и Австралия. Даже индийская сторона в лице своего представителя с удовольствием обсудила вопрос обеспечения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», так что политика США «Прицеливаемся в КНДР — подразумеваем Китай» до сих пор вполне себя оправдывает.

Узнайте подробности: Потерпел ли Трамп фиаско в Азии?

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