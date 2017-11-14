Анатолий Кошкин, , 21:50 — REGNUM

Я хотел бы прокомментировать сообщение ИА REGNUM об итогах «азиатского турне» президента США Дональда Трампа «Трампу отказали в силовом решении проблем», в котором утверждается, что важнейшим результатом поездки американского президента по странам Азии стал полный провал попыток организовать коалицию, направленную против КНДР.

По-моему, дело обстоит не совсем так, и, уж конечно, преувеличением было бы говорить о «полном провале». Излишне категоричным представляется и заявление о том, что «Трамп убедился, что во всех этих странах существует чёткое непринятие военного решения проблем». Во-первых, это было ясно и без поездки, и президент не призывал своих собеседников к немедленному «военному решению». Во-вторых, военный союзник США мощная экономическая держава Япония вовсе не «достаточно сдержанно отреагировала на критику со стороны президента США за нежелание сбивать северокорейские ракеты», а, наоборот, согласилась закупить у США дополнительно средства ПВО именно для того, чтобы, «если потребуется, сбивать ракеты, летящие из КНДР». О «полном провале» можно было бы говорить, если бы премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался покупать предложенные Трампом дорогостоящие системы ПРО и выступил за отказ от конфронтации. И призвал бы президента США с позиции уважения КНДР как суверенного государства вступить в диалог с его руководством для ослабления во многом искусственно нагнетаемой напряженности. Однако японский лидер напрочь отвергает переговоры с северокорейским правительством и при каждом удобном случае заявляет о нежелании вести с Пхеньяном, как он выражается, «диалог ради диалога». А вместо переговоров предлагает в прямом смысле слова экономически задушить северокорейцев, побуждая не только союзные государства, но и Китай и Россию полностью прекратить торгово-экономические отношения с КНДР, обрекая народ этой страны на голод и холод.

Не совсем верна и констатация о том, что «попытка сколотить некую военную коалицию против Северной Кореи, что было, по всей видимости, подспудно важной частью этого визита, провалилась». А разве не об объединении сил с целью задушить КНДР свидетельствует провозглашение в Маниле создания фактически антисеверокорейского блока США, Японии и Австралии? Напомним, что Австралия участвовала и в Корейской, и во Вьетнамской войнах.

Для начала лидеры этих крупных государств региона провозгласили о своей решимости «использовать все возможные средства для максимального давления на Северную Корею». Для этого, по словам МИД Японии, они «подтвердили свою непоколебимую готовность координировать свои действия». Не исключено, что инициаторы объединения попытаются включить в него и другие страны АТР.

Ну, а по поводу того, какого прогресса удалось добиться в ходе восточноазиатского турне по Северной Корее и проблемам торговли, Трамп пообещал «крупное заявление» его администрации по возвращению в США.

Дипломаты трех государств и присоединившийся к ним представитель Индии сочли своевременным обсудить и проблему обеспечения «свободного и открытого» Индо-Тихокеанского региона. При этом премьер-министр Абэ не скрывал, что подобное обсуждение затрагивает проблему возрастания в этом регионе влияния Китая.

Так что говорить о фиаско восточноазиатского турне Трампа, полагаю, преждевременно.

Читайте ранее в этом сюжете: Азия и США: «Трампу отказали в силовом решении проблем»