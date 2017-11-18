Москва, 19 ноября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС нанесли удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Видеофрагмент боевой операции опубликован на официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

Max071086 Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Как отметили в пресс-службе военного ведомства, задачу выполняли шесть Ту-22М3, их прикрытие в воздухе осуществляли истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. Целью бомбардировщиков было скопление живой силы и техники боевиков в районе Абу-Кемаля.

Средства объективного контроля подтвердили успешное выполнение задачи. Бомбардировщики по итогам операции вернулись в места базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре сирийский город Абу-Кемаль, считавшийся последним оплотом террористов, перешел под контроль правительственных сил. Об этом в частности заявил 10 сентября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он отметил, что в городе, где была сосредоточена довольно крупная группировка боевиков, идут операции по разминированию и зачистке.

Террористы продолжают удерживать ряд населенных пунктов в окрестностях Абу-Кемаля, однако уже не несут прежней угрозы. Воздушные удары по оставшимся опорным пунктам боевиков были также нанесены ВКС РФ 15 и 17 ноября.

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