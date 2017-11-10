Шойгу: в Сирии пал последний оплот террористов

Москва, , 14:20 — REGNUM Последний оплот террористов в сирийском городе Абу-Камаль пал в результате совместных действий сирийской армии и воздушно-космических сил России, заявил 10 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на военной коллегии России и Белоруссии.

«Сейчас идёт работа по разминированию Дейр эз-Зора, Аль-Маядина. Сегодня приступили к разминированию и зачистке Абу-Камаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов», — сказал Шойгу.

Об освобождении Абу-Камаля министру обороны доложил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин посредством видео-конференц-связи в начале мероприятия.

Таким образом, министр обороны подтвердил информацию о том, что в Сирии уничтожен последний оплот террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Днем ранее об окончательном уничтожении террористов в Абу-Камале сообщил командующий в альянсе сил, выступающих на стороне Дамаска.

Самопровозглашенный халифат существовал на территории Сирии больше двух лет. В 2015 году «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) образовало собственную армию, наладило выпуск денег и, применяя собственные законы, совершали теракты по всему миру.

Сейчас террористы сохраняют контроль в некоторых малонаселенных пустынях и деревнях неподалеку от Абу-Кемаля, но данные силы уже не представляют той угрозы, что несли раньше.

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