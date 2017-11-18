МИД Польши подтвердил запрет на въезд украинскому чиновнику
Варшава, 19 ноября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Польские власти подтвердили, что украинскому чиновнику Святославу Шеремету отказано во въезде в страну. Это обусловлено запретом Варшавы на пропаганду нацистской идеологии, сообщает польское агентство PAP.
Как пояснил представитель МИД Польши Артур Ломпарт, ранее украинские власти запретили польской стороне проводить на своей территории поиск и эксгумацию останков поляков, погибших в конфликтах. Дипломат напомнил, что в Польше запрещена пропаганда преступных идеологий, включая нацизм.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября польские пограничники не позволили въехать в страну секретарю украинской государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников «АТО», жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Шеремет, подозреваемый, как уточнялось, в «крайне антипольских настроениях», был остановлен на пункте пропуска «Шегини», когда направлялся в польский Ланцут.
В связи с инцидентом посол Польши был вызван в МИД Украины.
Напомним, 9 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предрек Киеву «реальные проблемы», если украинские власти не займутся урегулированием отношений с соседними странами: Польшей, Венгрией и Румынией. Он подчеркнул, что Варшава не приемлет героизации Киевом таких сил, как «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сравнения повстанческой армии с Армией Крайовой.
Ранее глава польского МИД заявлял о том, что Варшава более не будет терпеть поведение Киева, проблематизирующего историю польско-украинских отношений. Он отметил, что Украина «пользуется» Польшей для решения своих проблем, отказываясь от решения взаимных конфликтов под предлогом «российской агрессии».
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