Варшава, 19 ноября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Польские власти подтвердили, что украинскому чиновнику Святославу Шеремету отказано во въезде в страну. Это обусловлено запретом Варшавы на пропаганду нацистской идеологии, сообщает польское агентство PAP.

Въезд запрещён

Как пояснил представитель МИД Польши Артур Ломпарт, ранее украинские власти запретили польской стороне проводить на своей территории поиск и эксгумацию останков поляков, погибших в конфликтах. Дипломат напомнил, что в Польше запрещена пропаганда преступных идеологий, включая нацизм.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября польские пограничники не позволили въехать в страну секретарю украинской государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников «АТО», жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету. Шеремет, подозреваемый, как уточнялось, в «крайне антипольских настроениях», был остановлен на пункте пропуска «Шегини», когда направлялся в польский Ланцут.

В связи с инцидентом посол Польши был вызван в МИД Украины.

Напомним, 9 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предрек Киеву «реальные проблемы», если украинские власти не займутся урегулированием отношений с соседними странами: Польшей, Венгрией и Румынией. Он подчеркнул, что Варшава не приемлет героизации Киевом таких сил, как «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сравнения повстанческой армии с Армией Крайовой.

Ранее глава польского МИД заявлял о том, что Варшава более не будет терпеть поведение Киева, проблематизирующего историю польско-украинских отношений. Он отметил, что Украина «пользуется» Польшей для решения своих проблем, отказываясь от решения взаимных конфликтов под предлогом «российской агрессии».

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