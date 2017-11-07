МИД Польши: Киев нас использует, прикрываясь «российской агрессией»

Варшава, , 13:29 — REGNUM Конфликт с Россией не является для Украины оправданием ее неуважительного отношения к польско-украинской истории, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает 7 ноября «112 Украина».

По его словам, Украина верит в то, что Польша будет оказывать ей поддержку в любых условиях, даже если Киев открыто будет проблематизировать историю польско-украинских отношений и принимать законы, дискриминирующие польскую диаспору на Украине.

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«Украина <…> исходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины <…> и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных», — сказал Ващиковский.

Он подчеркнул, что Польша не намерена больше терпеть подобное поведение со стороны Украины. Варшава убедилась, что Киев «использует» Польшу для решения своих проблем, при этом постоянно отговариваясь от решения взаимных конфликтов «российской агрессией».

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«Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем», — отметил глава МИД Польши.

Он добавил, что история, образование, а также возврат церковного имущества польской общине — ключевые проблемные точки в отношениях между Польшей и Украиной.

Ващиковский также напомнил, что президент Польши Анджей Дуда должен приехать на Украину в середине декабря 2017 года, но поскольку развитие двусторонних отношений между странами проходит без «оптимистичных новостей», то вопрос о том, поедет ли польский президент на Украину, «остается достаточно сложным».

Напомним, ранее Ващиковский демонстративно отказался посещать львовский музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», когда ему сообщили, что Польша в 1918 году оккупировала Западную Украину.

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