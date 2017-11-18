Киев, 18 ноября, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Украины с 2014 года зафиксировали несколько попыток покушения на президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в интервью изданию «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

"Было несколько реальных попыток, — отметил Гелетей. — Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента».

По его словам, трагедии удалось избежать благодаря своевременным действиям сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ). Начальник Управления государственной охраны Украины добавил, что данное уголовное дело все «еще расследуется».

По его словам, это далеко не единственная попытка покушения на Порошенко. Гелетей отметил, что сотрудники спецслужб не раз находили взрывоопасные предметы и оружие в местах, где должен был выступать украинский лидер.

«Если находим оружие или взрывоопасные предметы в местах, где должен быть президент, то это можно считать своего рода подготовкой к покушению», — подытожил Гелетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2017 г. Служба безопасности Украины назвала ложными сообщения СМИ о «предотвращенном покушении» на президента страны Петра Порошенко, которое якобы должно было произойти во время посещения им Авдеевки.

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