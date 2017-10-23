СБУ опровергла информацию о предотвращенном покушении на Порошенко

Киев, , 22:37 — REGNUM Служба безопасности Украины назвала ложными сообщения СМИ о предотвращенном покушении на украинского президента Петра Порошенко, которое должно было совершиться во время посещения им Авдеевки, указано 23 октября на официальной странице ведомства в Facebook.

«Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая вечером 23 октября была якобы распространена по электронной почте пресс-службы», — написано в сообщении.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская также заявила журналистам, что эти сообщения являются фейком.

Ранее в СМИ появилась информация, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября украинский портал «Вести» опубликовал информацию о том, что СБУ успешно предотвратила покушение на президента Украины Петра Порошенко, которое должно было произойти во время его поездки в Авдеевку, находящуюся территории Донецкой Народной Республики, контролируемой украинскими силовиками.

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