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СБУ опровергла информацию о предотвращенном покушении на Порошенко

Происшествия

Ранее СМИ сообщили о предотвращенном покушении на украинского президента, посетившего Авдеевку

СБУ опровергла информацию о предотвращенном покушении на Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 23 октября 2017, 22:37 — REGNUM  Служба безопасности Украины назвала ложными сообщения СМИ о предотвращенном покушении на украинского президента Петра Порошенко, которое должно было совершиться во время посещения им Авдеевки, указано 23 октября на официальной странице ведомства в Facebook.

«Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая вечером 23 октября была якобы распространена по электронной почте пресс-службы», — написано в сообщении.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская также заявила журналистам, что эти сообщения являются фейком.

Ранее в СМИ появилась информация, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября украинский портал «Вести» опубликовал информацию о том, что СБУ успешно предотвратила покушение на президента Украины Петра Порошенко, которое должно было произойти во время его поездки в Авдеевку, находящуюся территории Донецкой Народной Республики, контролируемой украинскими силовиками.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ: Предотвращено покушение на Порошенко в Донбассе

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