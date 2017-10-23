СБУ: Предотвращено покушение на Порошенко в Донбассе

Донецк, , 22:12 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что предотвратила покушение на президента Украины Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку, расположенную на части территории Донецкой Народной Республики, оккупированной украинскими силовиками. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает украинский портал «Вести».

Напомним, Порошенко 22 октября побывал на оккупированной украинскими силовиками части Донбасса. В частности, Порошенко побывал в Авдеевке и провел там совещание с силовиками по вопросу текущей ситуации в Донбассе. Глава государства также встретился с военнослужащими и жителями города.

Как заявляет СБУ, сотрудники украинских спецслужб разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. При этом двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы.

Утверждается, что время проведения спецоперации у задержанных была изъята снайперская винтовка Steyr-Manlicher, пистолет Макарова, реактивные противотанковые гранатометы и ручные гранаты.

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