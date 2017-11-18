Минск, 18 ноября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Суд над белорусскими журналистам Юрием Павловцем, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным, которые писали в ИА REGNUM о политике, экономике и культуре Белоруссии, а также сотрудничали с другими российскими изданиями, и были незаконно задержаны белорусскими спецслужбами, будет открытым. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщила помощница председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Ранее было объявлено, что первые судебные слушания по делу журналистов ИА REGNUM пройдут 18 декабря.

Напомним, что уголовное дело в отношении авторов ИА REGNUM, которых в Белоруссии обвиняют в разжигании национальной или религиозной вражды, было передано в Минский городской суд 27 октября. По этим обвинениям журналистам грозит до 12 лет лишения свободы. Помимо этого, двум публицистам вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 233 УК Белоруссии «Незаконная предпринимательская деятельность».

Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин выступали в своих материалах против активизации в республике агрессивного национализма и русофобии. Их задержали в Белоруссии еще в декабре 2016 года. Шеф-редактору аналитической редакции ИА REGNUM Юрию Баранчику заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Белоруссии, он объявлен в межгосударственный розыск, хотя известно, что находится в России. Как ранее не раз отмечало ИА REGNUM, все обвинения против авторов издания бездоказательны и сфальсифицированы. Кроме того, Роскомнадзор, проведя экспертизу текстов трех журналистов, не нашел в этих материалах признаков нарушения российских законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности», а официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Минск подойти к рассмотрению дела в отношении авторов российского издания с максимальной ответственностью.

Отметим также, что 13 ноября международная общественная организация «Русское Собрание» поддержала трех белорусских журналистов и отправила обращение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко с просьбой принять строгие меры к тем, кто является организаторами политического преследования журналистов и кто чрезвычайно негативно влияет на белорусско-российские отношения. По словам представителей международной организации, Павловец, Шиптенко и Алимкин вообще не заслуживают уголовного преследования и наказания.