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Дело авторов ИА REGNUM в Белоруссии передано в Мингорсуд

Политика

Юрию Павловцу, Сергею Шиптенко и Дмитрию Алимкину грозит до 12 лет лишения свободы по надуманным обвинениям

Дело авторов ИА REGNUM в Белоруссии передано в Мингорсуд
Сергей Шиптенко © ИА REGNUM
Улицы Минска

Минск, 27 октября 2017, 18:59 — REGNUM  Уголовное дело в отношении белорусских авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, обвиняемых в разжигании вражды, поступило в Минский городской суд. Об этом 27 октября сообщила агентству Sputnik помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Всем троим журналистам предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Белоруссии «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды», которая предусматривает наказание от пяти до 12 лет лишения свободы. Кроме этого, двоим из них вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 233 УК Белоруссии «Незаконная предпринимательская деятельность».

По словам Шильвян, дата судебных слушаний пока не назначена — суду даётся около месяца на то, чтобы изучить материалы уголовного дела.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова в оде брифинга призвала белорусскую сторону подходить к рассмотрению дела в отношении авторов ИА REGNUM «максимально ответственно» и «в строгом соответствии с взятыми на себя Белоруссией обязательствами, прежде всего в плане соблюдения свободы выражения мнений».

Ранее в октябре стало известно, что Роскомнадзор не нашел в текстах арестованных в Белоруссии журналистов признаков нарушения российских законов «О СМИ» и «О противодействии экстремистской деятельности».

ИА REGNUM неоднократно заявляло о том, что дело авторов агентства являются сфальсифицированым и бездоказательным. Власти Белоруссии ведут политическое преследование сотрудников издания, тем самым потворствуя росту агрессивного национализма и русофобии в стране, как это случилось на Украине в 2014 году.

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Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

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