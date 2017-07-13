Тысячи людей в полной тишине ждут доступа к мощам св. Николая в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Большое количество верующих собралось в эти минуту вблизи Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. Верующие ждут начала доступа к мощам святителя Николая Чудотворца, доставленным утром 13 июля в Северную столицу и размещенным в Свято-Троицком соборе. Святые мощи откроются для поклонения в 16:00 и будут сегодня доступны паломникам до 22:00, а в последующие дни — с 7 до 22 часов.

Как передает с места событий корреспондент ИА REGNUM, на ближайшей к лавре станции метро «Площадь Александра Невского» не обнаружилось какой-либо навигации в связи с пребыванием святых мощей. Предполагается, что большинство паломников из других городов приезжают организованными группами на автобусах, а все, выходящие из вестибюля метро, видят хвост (или середину, как повезет) очереди и без всякой навигации.

За два часа до момента, когда верующие смогут подойти к святыне, в очереди уже стояли несколько сотен человек до входа в лавру и примерно столько же — на ее территории. В Чернорецком переулке царит абсолютная тишина. Паломники, даже пришедшие не по одиночке, преимущественно молчат, а если и разговаривают, то негромко. Автомобили здесь тоже не ездят: движение перекрыто.

Остановка и парковка машин на площади Александра Невского запрещена, нарушителей быстро изгоняют. Людская очередь поделена на секции, между которыми — ограждения, полицейские и десяток метров расстояния. Рядом с очередью находятся сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, волонтеры и дружинники с красными повязками. Как и обещали организаторы, подвезены биотуалеты, дежурят скорая помощь и пожарная машина.

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Большая часть людей в очереди — женщины среднего и старшего возраста. Впрочем, и мужчин средних лет, и молодежи обоих полов больше, чем можно было ожидать в будний день и в рабочее время. Вот, к примеру, модно одетая девушка в косынке читает Евангелие.

В косынках многие, хотя до входа в собор никакой надобности в них нет. Но есть логика в том, чтобы надеть их уже здесь, в очереди, а то и сразу на выходе из метро — ведь людская колонна уже является частью их маленького паломничества. Тем же объясняется и тишина, и тот факт, что людей с книгами и религиозными брошюрами в этой очереди намного больше, чем людей с телефонами в руках.

Если к организаторам и можно предъявить какие-либо претензии, то основная из них касается очень малого количества скамеек. Конечно, паломничество в известном смысле предполагает некоторые испытания, в том числе физические, однако это все же должен быть личный выбор, а не необходимость. А пока что уставшая от стояния на месте девочка раскачивается на ограждении, а немолодая женщина аккуратно прислоняется к стене лавры. Самые дальновидные верующие захватили с собой складные стулья, которыми обычно пользуются рыбаки.

Никаких признаков напряженности в воздухе нет. Люди, пытающиеся проникнуть в середину очереди со словами «я занимал», попадаются, но редко, а дружинники и полицейские отправляют их в хвост очереди твердо, но очень вежливо. Когда очередной отрезок человеческой реки приходит в движение, паломники передвигаются со скоростью спортивной ходьбы, одновременно не желая допустить, чтобы их обогнали, и словно смущаясь такого своего непаломнического желания.

Вдоль очереди стоят несколько автолавок с булочками и напитками, одной и той же компании, но большим спросом их продукция не пользуется. Волонтеры готовы раздавать бутылки с водой, но, судя по почти полным коробкам, и в этом пока нет необходимости, тем более что в Петербурге не очень жарко. Первое и единственное заведение на пути очереди, пользующееся повышенным интересом — это лавка с иконами и книгами.

Не стоит, впрочем, думать, что люди, стоящие к святыне, совсем уж не похожи на обычных. Есть в очереди и граждане, поедающие булочки, и женщины, разгадывающие кроссворды. И те и другие через пару часов войдут в лавру и опустятся на колени перед мощами святого Николая одновременно с хмурыми мужчинами и благочестивого вида пожилыми женщинами.

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