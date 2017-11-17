Минск, 17 ноября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, чтобы навести порядок в сфере зарплат и бонусов, которые получают руководители и специалисты банков, нашло поддержку среди экономистов. Так, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой финансов международного университета «Митсо» (Минск) Вячеслав Ярошевич сегодня, 17 ноября, в интервью Sputnik Беларусь заявил, что было бы справедливо более или менее уровнять зарплаты сотрудников банков и бюджетных учреждений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мне кажется, это справедливое предложение, потому что если вся страна находится на одном уровне, а некоторые сферы находятся на другом уровне доходов, потребления, то это не совсем для небольшой экономики Белоруссии правильно. Мы все друг друга видим, живем рядом, здесь нет никаких тайн, секретов», — сказал эксперт.

По его словам, есть статистика и задачи, которые направлены на рост средней заработной платы по стране. Они тяжело выполняются. В то же время на валютном рынке вновь наблюдаются определенные девальвационные движения. Несмотря на то, что в банковском секторе тоже есть свои успехи, сегодня хранить средства в банках становится невыгодно, отметил Ярошевич. Например, по валютным вкладам проценты очень резко снизились, по рублевым тоже находятся не в таком диапазоне, чтобы компенсировать будущую инфляцию для людей. Поэтому, как объяснил экономист, многие предпочитают «обходить банки стороной».

Подобные перекосы характеры и для других стран, в том числе капиталистических, однако в Белоруссии социально ориентированная экономика, поэтому пропорции должны быть более равными. Ситуация, когда медики и учителя получают меньше средней зарплаты по стране, а некоторые не самые высококвалифицированные работники в банковской сфере получают гораздо выше средней по стране, не совсем правильна для белорусской системы, подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 ноября Александр Лукашенко заслушал доклады по вопросам кредитно-финансовых организаций. По словам белорусского лидера, работа банков должны быть результативной, должна учитывать интересы национальной экономики. Лукашенко отметил, что часто банковские работники получают в разы больше даже членов правительства, и в сотни раз больше, чем рядовые работники других сфер. В это же время правительство с большим трудом пытается выполнять поручение президента по доведению к концу 2017 года средней зарплаты по стране до уровня в тысячу рублей.

Лукашенко обратил внимание на то, что чем богаче население страны, тем лучше для руководства республики. Однако в актуальных условиях ни для кого не секрет, что народ «не барствует». Поэтому президент республики призвал банкиров следовать реальному положению дел в стране, а также заявил о необходимости навести порядок в сфере зарплат и бонусов руководителей и специалистов банков.

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Интересно, что данные о зарплатах белорусских чиновников закрыты. Например, неизвестно, сколько зарабатывать глава Нацбанка Белоруссии, хотя экс-руководитель банка Надежда Ермакова ранее говорила, что в конце в 2012 года она получала две тысячи долларов. Накануне совещания у президента Национальный банк запросил у коммерческих банков Белоруссии информацию о зарплатах их руководителей, размерах годовых бонусов и премий и данные об эффективности работы банковских организаций как за девять месяцев 2017 года, так и за 2015—2016 годы.

Однако далеко не все положительно восприняли предложение президента о том, чтобы навести порядок с зарплатами в банковском секторе. В частности, экс-председатель Нацбанка Станислав Богданкевич в интервью «Салідарнасці» заявил, что администрация главы государства не должна вмешиваться в формирование зарплат в банках. По мнению Богданкевича, высокая оплата труда сотрудников банковского сектора вполне оправдана. Это необходимо, чтобы привлечь высококвалифицированных специалистов, исключая при этом мотивацию к злоупотреблению служебными обязанностями и желание уйти на другую работу, считает экономист. Более того, как он подчеркнул, именно из-за вмешательства властей в банковскую сферу в Белоруссию практически не идет иностранный капитал.

Однако Вячеслав Ярошевич такую позицию не разделил. По его мнению, поток инвестиций не зависит от того, какие зарплаты имеют сотрудники банковского сектора. Высокая оплата труда может помочь привлечь каких-либо руководителей, но инвесторов волнует не уровень зарплат в банковском секторе, а инвестиционный климат в стране в целом, считает экономист.