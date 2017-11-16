Без «скопищ жирных котов»: Лукашенко осудил высокие зарплаты банкиров

Минск, , 15:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против того, чтобы банковская сфера в республике была местом скопления «жирных котов» с уровнем заработных плат выше, чем это соответствует реальности. Особенности в условиях, когда народ живет небогато. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 16 ноября, на совещании по банковским докладам, где выступали глава Нацбанка Павел Каллаур, премьер-министр Андрей Кобяков, глава Минтруда Ирина Костевич и другие профильные чиновники.

В первую очередь Александр Лукашенко подчеркнул, что его предостерегают от откровенных разговоров на тему денежного довольствия, заработных плат, бонусов работников и руководителей банковских учреждений, чтобы не вызывать недовольство у МВФ и иных международных организаций. В ответ на это глава Белоруссии призвал докладчиков заниматься делами страны, отметив, что чем богаче граждане, тем лучше властям, но народ живет сегодня в условиях, когда «никто не барствует».

Лукашенко подчеркнул, что увеличение средней зарплаты по стране до $500 (около тысячи белорусских рублей) продвигается очень тяжело, поэтому и в банковском секторе «зря платы быть не должно», а уровень заработных плат должен соответствовать качеству работы, как и на любых других предприятиях. Также президент республики осудил существующую систему разделения зарплаты и регулярных денежных бонусов.

При этом белорусский лидер обратил внимание на то, что у банков нет своих денег, есть только средства физических и юридических лиц. По словам Лукашенко, банки не должны «выпячиваться» в общей системе государства.

Читайте также: В Белоруссии декрет «о тунеядцах» порождает еще больше «тунеядцев»

Напомним, что в сентябре 2017 года зарплаты госслужащих и доходы, получаемые из бюджетных источников, за август в связи с невысоким уровнем инфляции индексировать не стали. Так, по данным Белстата, индекс потребительских цен за август к июлю составил 99,2% и не превысил пятипроцентного порога к январю. В октябре минимальную заработную плату и денежные доходы белорусов индексировать тоже не стали, потому что, по последним данным, инфляция за октябрь составила всего 1,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поднять уровень средней зарплаты по стране до тысячи белорусских рублей. Причем, как отмечал глава республики, важно, чтобы вместе с зарплатами росла и производительность труда. Через восемь месяц после этого министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что власти справляются с поручением президента. Однако в то же время Костевич подчеркнула, что не во всех регионах удается выполнить поручение Лукашенко.

Читайте также: В Белоруссии много работы, которая никому не нужна

«Нам пытаются повесить лапшу на уши»: белорусы не верят статистике

Несмотря на то, что к концу этого года уровень средней заработной платы в республике по распоряжению президента должен увеличиться до $500, сейчас этому требованию соответствуют только средние заработные платы в Минске. Во всех остальных регионах этот показатель сильно отличается. Согласно перечню предлагаемых работ на сайте общереспубликанского банк вакансий, большинство из них предлагают оплату труда в размере от 200 до максимум 500 рублей в регионах. Министерство труда и социальной защиты Белоруссии обещает, что с декабря поднимет на 7% зарплаты отдельным категориям бюджетников — в частности, трудящимся в сфере культуры и соцработникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Растет ли в Белоруссии средняя зарплата?