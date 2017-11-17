Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Последний российский император Николай II сделал Россию великой державой, заявил сегодня, 17 ноября, кинорежиссер Алексей Учитель, в рамках Культурного форума в Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

Алексей Учитель не согласился с утверждением, что Николай II показан в его картине «Матильда» безвольным человеком.

«Я считаю Николая Второго великим человеком. Он абсолютно не вялый и не мягкотелый, а человек сомневающийся. Но очень интеллигентный и умный. Который к 1913 году, за 17 лет своего правления, сделал первый и последний раз Россию великой», — сказал кинорежиссер после встречи на тему «Балет и кино» в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Учитель отметил, что Николай II только в конце фильма «Матильда», в самом последнем кадре, становится царем, а на протяжении всего фильма этот человек ищет себя.

Режиссер рассказал, что во время съемок «Матильды» узнал много нового о том времени. Например, по его словам, тогда некоторые уже ходили в джинсах и кожаных куртках.

«Я понимаю, что если Николай II в какой-то картине появится в джинсах, я не буду кричать «караул», ведь это на самом деле», — добавил Учитель.

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Напомним, фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Он вызвал неоднозначное отношение в среде некоторых «православных» деятелей, в частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская не единожды утверждала, что фильм оскорбляет чувства верующих. Она направляла запросы в Генпрокуратуру, Роскомнадзор, МВД с просьбой провести проверку фильма и схем его финансирования, однако, фильм все же вышел в широкий прокат.

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Глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев считает, что фильм прошел бы вполне незамеченным, если бы не этот громкий скандал.