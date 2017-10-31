«Матильда» не попала в историю, она в нее вляпалась

Москва, , 08:57 — REGNUM Клюквенным сиропом, местами вызывающим у зрителя оторопь, назвала кинофильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» депутат Государственной думы РФ, председатель редколлегии газеты «Культура» Елена Ямпольская.

«По моему мнению, «Матильда» — творение, рассчитанное на подростковую нетребовательность к мотивациям и подростковое пренебрежение к фактам, — считает Елена Ямпольская. — Внешне эффектная, изнутри полая love story, с сюжетной линией, идущей утомительным «челноком», как в сказке про журавля и цаплю; клюквенный сироп, набор снов и фантазий, местами вызывающий у взрослого зрителя оторопь».

«С событиями 120-летней давности, то есть буквально вчерашнего дня, обращаются настолько вольно, будто все документы сгорели в печках, — считает Ямпольская. — Короче говоря, «Матильде» не светило бы попасть в историю, если бы ее не угораздило в историю вляпаться».

При этом Елена Ямпольская уверена, что «любой художник имеет право на творческую неудачу. Алексей Учитель ни в чем не виноват: его не предупредили о том, что стандартные правила кинематографической игры в отдельных случаях отменяются. «Матильда» не лучше и не хуже большинства отечественных картин новейшей эпохи, и не было оснований отлучать ее от экрана. Раньше следовало думать».

«Собственно, здесь и кроется ключевая проблема, — полагает председатель редколлегии газеты «Культура». — Гуманитарная сфера в нашей стране координируется столь отрывочно и бессистемно, как будто мы вообще отказываем нашим согражданам в наличии души — и в религиозном, и в житейском смысле слова. Ведь должен быть где-то мозговой центр, который еще несколько лет назад озаботился бы, с чем мы подойдем к столетию революции. Что получат «красные», «белые», «монархисты», каковы ожидания различных страт общества, в чем главные риски и как их предупредить».

«Еще Иосиф Бродский предупреждал о том, что жизнь качнется вправо, качнувшись влево, — напомнила Ямпольская. — Правый бунт назревал давно и ждал лишь повода, чтобы полыхнуть. Повод буквально подарили. Речь не идет о всплеске национального самосознания. «Матильда» столкнулась не с волеизъявлением народа, а с последствиями глобальной душевной Пустоты. Пустоты без Чапаева, без царя, без вдохновляющих идей, объединяющих смыслов и несомненных ценностей. Отсутствие системной работы в гуманитарной сфере приводит к тому, что крупные победы, масштабные события не находят достойного отражения в искусстве и достаточно быстро перестают служить стимулами общенационального воодушевления. Подготовка к значимым датам ведется пристрастно, необдуманно, а то и просто халтурно — отсюда досадные инциденты вроде скандала вокруг «Матильды».

«Патриотическая повестка, не наполненная сущностно, отдается, как мы видим, на откуп малограмотным фанатикам, — отметила она. — Допускать этого нельзя — иначе нам грозит дискредитация патриотической идеи в целом. Но, если мыслить стратегически, не менее важно удержать искренних, страстных, неравнодушных людей от превращения в фанатиков. Обязательная функция государства — работа с пассионариями. Им нужны высокие цели, трудные задачи, ощущение востребованности, им необходимы воспитание чувств и образование ума — а это прямая миссия гуманитарной сферы».

«Какие каналы для выплеска энергии найдут подрастающие сегодня пассионарии — вопрос поистине государственный. Пока с каналами туго. «Матильда», не стоившая, разумеется, таких страстей, ощутила это в полной мере», — резюмировала Елена Ямпольская.