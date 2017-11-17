Омск, 17 ноября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Уже до конца ноября в Омске должен появиться новый мэр. Сегодня, 17 ноября, состоялось собеседование с кандидатами на этот пост.

Татьяна Иващенко В Омске

Как сообщили ИА REGNUM в городском совете, победителями этого этапа стали министр экономики Омской области Оксана Фадина и глава Калачинского района Фридрих Мецлер. За Фадину проголосовали 11 выборщиков из 13, за Мецлера — девять.

Именно они продолжают борьбу за кресло мэра Омска, войдя в список для голосования, который будет предложен для рассмотрения депутатам горсовета.

Всего в собеседовании приняли участие 35 человек, в том числе экс-министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров, председатель горсовета третьего созыва Александр Цимбалист и другие.

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Добавим, ранее на пост мэра Омска претендовал Сергей Фролов. В июле 2017 года, после того, как Вячеслав Двораковский, выигравший выборы мэра в 2012 году, ушёл в отставку, Фролов стал и. о. градоначальника. Однако врио губернатора Александр Бурков в ноябре предложил Фролову занять должность вице-губернатора, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, строительство. Фролов назвал это предложение неожиданным, однако согласился занять эту должность. Это назначение повлияло на расклад сил на выборах мэра Омска, так как Фролова считали самым вероятным кандидатом на пост главы миллионного города.

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После того, как Фролов покинул предвыборную гонку, начался «повсеместный пиар» Оксаны Фадиной. Во-первых, сам Фролов заявил, что «главным кандидатом на пост мэра Омска видит «действующего министра экономики Омской области, которая работает в команде Александра Буркова, — Оксану Николаевну Фадину». Во-вторых, депутат Заксобарния Игорь Антропенко, который также боролся за должность мэра Омска, 17 ноября снял свою кандидатуру и, по информации пресс-службы городского совета, предложил «поддержать Фадину как члена команды губернатора». В-третьих, в сообщении омского горсовета об итогах собеседования Фадину назвали «одним из самых ожидаемых кандидатов».

«Это второй опыт проведения подобного конкурса. В этот раз участников было гораздо больше, по разнице в возрасте кандидатов: у нас есть участник 95 года рождения и участник 47 года рождения, то есть разница 48 лет. Вы сегодня видели, насколько отличаются программы кандидатов, их профессионализм, квалификация. Сегодня выбраны лучшие. Я считаю, что эта форма оправдала себя. Комиссия стала квалификационным рубежом, и были выбраны лучшие. Я думаю, что наш опыт в этом вопросе ляжет в практику работы других городов-миллионников», — прокомментировал председатель комиссии по выборам мэра Сергей Тодоров.

Прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году. Теперь мэра выбирают депутаты горсовета, этому предшествует работа конкурсной комиссии. Ожидается, что имя нового градоначальника депутаты назовут уже 22 ноября.

По мнению общественного деятеля Татьяны Шнейдер, решение Буркова о назначении Фролова вице-губернатором сыграло свою роль, повлияв на расклад сил в борьбе за кресло мэра Омска.

«Это хороший политический ход со стороны врио губернатора. Фролов, по сути, выбыл из предвыборной мэрской гонки и стал подконтролен Буркову. Думаю, что Бурков уже имеет вполне чёткое представление о своей команде, а равно и о том, кого именно он бы хотел видеть в качестве мэра», — отметила собеседница ИА REGNUM.

А омичам, по её словам, «в этой ситуации остается только ждать и надеяться на высшую справедливость, так как от них ничего не зависит».

«Хотелось бы обрести грамотных чиновников-руководителей, которым всё же удастся вывести регион на новый уровень. И такой исход возможен при ограничении влияния кланов, при грамотной расстановке кадров. Первое, от части, Буркову удалось», — подытожила Татьяна Шнейдер.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, нового мэра Омск мог обрести весной этого года. Однако попытка выбрать градоначальника тогда провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата сняли свои кандидатуры. Омичи тогда назвали эту ситуацию крупным провалом. Однако председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров с такой оценкой не согласился, назвав это «пилотным сценарием выборов, выявившим точки роста, над которыми еще предстоит работать».

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