Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Новая волна сообщений о «заминировании» привела к коллапсу в торговых и офисных центрах, школах и вузах Санкт-Петербурга днем 17 ноября. Сотрудников, учащихся и посетителей эвакуируют из зданий, однако сил и средств на проверку всех адресов, судя по всему, у правоохранительных органов не хватает.

Анастасия Полозкова ИА REGNUN Сотрудники МЧС и полиция у здания Института телевидения, бизнеса и дизайна

Как сообщают петербуржцы в социальных сетях, эвакуированы в связи с потенциальной угрозой около 20 школ в разных районах города.

Эвакуированы люди из ТРК «Жемчужная плаза», торгового комплекса «Мега Парнас», ТРК «Рио», ТЦ «Радуга», ТЦ «Июнь», ТРК «Меркурий» и ряда других торговых центров. Под «заминирование» попали и вузы.

Вывели людей из здания Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) на Васильевском острове, Санкт-Петербургского государственного института культуры на Суворовской площади.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, эвакуирован Институт телевидения, бизнеса и дизайна (Синопская набережная, 64 А). Утром в приемную комиссию этого вуза поступил анонимный звонок о том, что здание заминировано. После чего преподавателей и студентов вывели из здания. Все занятия на сегодня отменили. На место приехали несколько сотрудников полиции и пожарные.

Анастасия Полозкова ИА REGNUN Студенты и сотрудники покидают здание Института телевидения, бизнеса и дизайна

По словам охранника, сейчас вуз ожидает приезда специалистов вместе со служебными собаками, которые должны проверить здание на наличие опасных предметов.

Возле здания института находится несколько офисов. Их сотрудники также покинули свои рабочие места по требованию охраны. Однако движение по набережной не перекрыли. К зданию института можно без проблем подойти.

«Сотрудники полиции говорят, что когда приедут специалисты — пока непонятно, потому что сейчас, по их словам, «все на разрыв»,— отмечает корреспондент ИА REGNUM.

В ожидании кинологов полицейские проверяют сейчас документы у всех подозрительных мужчин, проходящих мимо здания.

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Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество анонимных сообщений о «заминировании» и последующих эвакуаций в Петербурге наблюдалось в начале октября. Так, только 9 октября пришлось эвакуировать людей и проводить проверку 114 объектов в Петербурге и Ленобласти.

Затем эвакуации неоднократно повторялись в октябре и ноябре, но в меньшем масштабе. В частности, 5 ноября эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торгово-развлекательных центров в разных районах Санкт-Петербурга.

Ни в одном случае никаких опасных предметов или веществ найдено не было.