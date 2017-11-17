Москва, 17 ноября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Снижение инфляции в России опережает прогноз. Так в октябре годовая инфляция в стране замедлилась до 2,7%, что ниже прогноза Центробанка, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Это связано с существенным расширением предложения аграрной продукции и смещением сроков сбора урожая, считают в Банке России.

Так, в октябре снизились цены на крупу и бобовые, подсолнечное масло и овощи. При этом цены на продовольственные товары показали наименьший прирост за год (1,6%).

«Существенный вклад в снижение инфляции внесло укрепление рубля на фоне дорожающей нефти», — отмечается в выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

За год цены на услуги подросли на 4,2%, непродовольственные товары подорожали на 2,8%.

Регулятор ожидает, что по итогам 2017 года инфляция не превысит 3%. Такая же динамика сохранится и в I полугодии 2018 года. Позже инфляция может вырасти, но не превысит 4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, «планируется, что инфляция в России к концу 2017 года достигнет 2,5—2,7%, что свидетельствует о хороших основах экономики».

Напомним, за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,2%.

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