В России недельная инфляция ускорилась до 0,1%

Москва, , 08:26 — REGNUM В России за неделю (с 8 по 13 ноября) инфляция ускорилась до 0,1%. Двумя неделями ранее (с 24 октября по 7 ноября) она находилась на нулевой отметке, сообщили в Росстате.

С начала ноября инфляция составила 0,1%, с начала года — 2% (в ноябрь 2016 года — 0,4%, с начала года — 5%).

За неделю цены выросли на маргарин на 0,6%. Колбасу вареную, рыбу мороженую, молоко стерилизованное — на 0,2%.

Приэтом цены на сахар-песок снизились на 1,1%, крупу гречневую — на 0,7%, муку и кур — на 0,3%.

Стоимость плодоовощной продукции практически не изменилась. Между тем, помидоры подорожали на 1,2%, картофель — на 0,7%, огурцы — на 0,5%. При этом капуста белокочанная, лук и яблоки стали дешевле на 0,3−0,7%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,9%.

Читайте также: Путин: К концу 2017 года инфляция в России составит 2,5—2,7%

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, «планируется, что инфляция в России к концу 2017 года достигнет 2,5—2,7%, что свидетельствует о хороших основах экономики».

При этом, согласно соцопросам, 89% граждан уверены, что цены в России будут расти. Серьезного роста цен ожидают 23% граждан, незначительного — 59%.

Напомним, за первые 10 месяцев 2017 года инфляция в России составила 1,9%. В августе и сентябре наблюдалась дефляция — 0,5 и 0,1% соответственно. В октябре инфляция составила 0,3%.

Читайте также: 89% граждан уверены, что цены в России будут расти