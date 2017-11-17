Москва, 17 ноября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о причинах давки на стадионе «Лужники» после матча между сборными России и Аргентины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стадион Лужники

«Были проблемы, связанные с выходом со стадиона. Сам он сделан так, что его можно покинуть за 70 минут. Но если всех выпустить за 10 минут, неминуемо создастся давка у метро и МЦК», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Также одной из причин давки, по мнению Собянина, стало необычно раннее начало матча. Из-за этого люди, выходившие со стадиона, попадали в плотное движение и переполненные вагоны.

Он также добавил, что организаторам необходимо сделать выводы из сложившейся ситуации.

Напомним, 11 ноября на «Лужниках» прошёл первый матч после реконструкции арены. При организации встречи был допущен ряд просчётов, которые осложнили болельщикам выход со стадиона. Из-за этого многим пришлось добираться до метро в течение двух часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России уступила команде Аргентины в товарищеском матче со счётом 0:1. Единственный гол забил в концовке встречи нападающий аргентинцев Серхио Агуэро.

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