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Лебедев сообщил об обращении в МВД и Собянину о выходе из «Лужников»

Спорт

Ранее сообщалось о том, что фанаты с трудом смогли покинуть «Лужники», где прошел матч Россия-Аргентина

Лебедев сообщил об обращении в МВД и Собянину о выходе из «Лужников»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лужники

Москва, 13 ноября 2017, 17:53 — REGNUM  В связи с возмущением футбольных болельщиков вокруг организации матча Россия-Аргентина в Лужниках депутаты Госдумы обратились в ГУ МВД по Москве.

«Обратились в ГУ МВД по Москве и к мэру города (Сергею Собянину) по ситуации с проведением футбольного матча в субботу и обеспечением условий для болельщиков и жителей близлежащих домов. Много нареканий было в сети по этим вопросам», — написал вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, телеведущий Дмитрий Губерниев отметил проблемы выхода со стадиона «Лужники» и указал на давку после матча Россия — Аргентина.

Между тем, по мнению руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, долго ждать возможности покинуть трибуны «Лужников», где 11 ноября прошел товарищеский матч футбольных сборных России и Аргентины, зрителям пришлось из-за «специфики устройства стадиона». Дополнительные сложности, по словам чиновника, возникли из-за ремонта одного из выходов станции метро «Спортивная».

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