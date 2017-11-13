Лебедев сообщил об обращении в МВД и Собянину о выходе из «Лужников»

Москва, , 17:53 — REGNUM В связи с возмущением футбольных болельщиков вокруг организации матча Россия-Аргентина в Лужниках депутаты Госдумы обратились в ГУ МВД по Москве.

«Обратились в ГУ МВД по Москве и к мэру города (Сергею Собянину) по ситуации с проведением футбольного матча в субботу и обеспечением условий для болельщиков и жителей близлежащих домов. Много нареканий было в сети по этим вопросам», — написал вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, телеведущий Дмитрий Губерниев отметил проблемы выхода со стадиона «Лужники» и указал на давку после матча Россия — Аргентина.

Между тем, по мнению руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, долго ждать возможности покинуть трибуны «Лужников», где 11 ноября прошел товарищеский матч футбольных сборных России и Аргентины, зрителям пришлось из-за «специфики устройства стадиона». Дополнительные сложности, по словам чиновника, возникли из-за ремонта одного из выходов станции метро «Спортивная».