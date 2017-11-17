Москва, 17 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Промышленное производство в России начинает сбавлять темпы роста. Если взять в качестве аргумента тот факт, что в октябре 2017 года было на один рабочий день больше, чем в октябре 2016 года, то видно, что промпроизводство плавно сползает в отрицательную зону в годовом исчислении, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

«Как показывают данные Росстата, в октябре промпроизводство выросло на 5,7% в месячном сопоставлении, но с учетом влияния сезонного фактора подъем составил всего 0,1% м/м. В годовом сопоставлении индикатор продемонстрировал нулевое изменение после роста в сентябре на 0,9% и в августе на 1,5%», — привела цифры Бодрова.

В целом, с января по октябрь промышленное производство в России расширилось на 1,6%, причем основной подъем пришелся на май и июнь. В I квартале промышленность восстанавливалась за счет активности сектора нефтепроизводства. На II квартал пришелся бум строек (с государственным участием и это важнейший момент), а также других инфраструктурных инвестиционных проектов. В III квартале поддержка с обеих сторон ослабла, и результат не заставил себя долго ждать.

«Компоненты промышленного производства демонстрируют, что у бизнеса сейчас одна большая проблема — это сбыт готовой продукции, чей выпуск ранее расширили значительными объемами, рассчитывая на бурный спрос», — пояснила эксперт.

По ее мнению, население, как финальный покупатель всего произведенного в промышленном секторе, по-прежнему не располагает какими-то масштабными доходами и продолжает вести довольно скромную потребительскую жизнь.

«Все, что не связано с сырьевой добычей, переработкой и транспортировкой, чувствует себя не самым лучшим образом — даже сельское хозяйство. Ставка, фактически, не сработала: если продавать некому, а кредиты возвращать нужно, первым делом стоит свернуть масштабы производства, чтобы не влезать в еще большие траты», — считает Бодрова.

Это и наблюдается в IV квартале 2017 года, по итогам которого промышленное производство может спуститься на 0,1−0,4% г/г, хотя в месячном сопоставлении все еще может наблюдаться определенный позитив.

«Дальше, в январе 2018 года, тоже будет минус — это связано с календарным фактором и простоями производств на праздниках», — полагает эксперт.

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