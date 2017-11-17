Вашингтон, 17 ноября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Общественное движение «Команда Путина» (Putin Team) создано для поддержки Российской Федерации. Об этом сообщил форвард сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин в интервью The New York Times.

Kremlin.ru Владимир Путин играет в хоккей

«Это ради своей страны, — говорит спортсмен. — Я просто хочу сделать все возможное для нее».

По его словам, идея создать движение была его собственной, а в команде он видит людей, которые выступают в поддержку страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный хоккеист Александр Овечкин создал общественное движение под названием «Команда Путина» в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Спортсмен уверен, что людей, поддерживающих президента, очень много, поэтому необходимо «объединиться и показать всем сильную и сплоченную Россию».

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