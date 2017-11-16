Движение Putin Team поддерживают 68% жителей России

Москва, , 10:31 — REGNUM Большинство жителей России не слышали о предложении хоккеиста Александра Овечкина о создании общественное движение «Команда Путина» (Putin Team). О нём знают лишь 17% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако сама идея создания общественного движения под названием Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина нашла отклик у 68% респондентов.

С энтузиазмом эту идею восприняли представители старших возрастных групп, жителей небольших городов и сёл.

Скептически о предложении хоккеиста высказались только 6% всех опрошенных. 22% оно оставило равнодушными.

Согласно опросам, Овечкин является в России самым любимым хоккеистом, егг уважают 30% граждан. В рейтинге симпатий он занял первое место.

Опрос проведен 10−12 ноября 2017 года. В опросе прининяли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин создал общественное движение под названием Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Хоккеист уверен, что людей, поддерживающих президента, очень много, поэтому необходимо «объединиться и показать всем сильную и сплоченную Россию».

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