Рим, 17 ноября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В Италии на 88-м году жизни скончался бывший главарь мафиозной организации «Коза Ностра» Тото Риина, сообщает 17 ноября Corriere della Sera.

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По данным издания, так называемый «босс боссов» мафии умер в одной из больниц Пармы после двух перенесенных операций.

Отмечается, что глава Минюста Италии Андреа Орландо разрешил ближайшим родственникам мафиози находиться с ним в последние часы жизни.

Напомним, Риина родился в городе Карлеоне в 1930 году. С 1982 года до даты своего ареста в январе 1993 года считался главарем преступной группировки «Коза Ностра». На его счету убийство примерно 40 человек. Он также причастен к сотням других заказных убийств.

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Его приговорили к 26 пожизненным срокам в тюрьме строго режима, однако итальянские полицейские высказывали предположение, что Риина мог руководить мафиозной группировкой, даже находясь в местах лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне судьи Кассационного суда Италии заявили, что Тото Риина «имеет право на достойную смерть и несколько простых слов, с которыми все согласятся».

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