Сеул, 17 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Очередное заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства WADA проходило в Сеуле 15 ноября под лозунгом «Играй честно». На заседании было принято решение об отказе Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в аккредитации и о необходимости дальнейшего приведения деятельности российского агентства в соответствие требованиям WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM WADA

Собственно, Россия уже сумела выполнить почти 30 условий, выдвинутых WADA. Однако остались два, которые, по мнению иностранных партнеров, оказали решающую роль.

Во-первых, необходим доступ к пробиркам с допинг-пробами российских спортсменов. Они сейчас находятся в лабораториях и опечатаны Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела.

«Проверив пробирки, мы сможем сказать, виновен или нет. И на основании этих данных мы сделаем выводы по поводу заключений, озвученных в докладе Маклареном», — заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Вторым принципиальным условием является признание того, что Россия поддерживает систему допинговых махинаций на государственном уровне. Необходимо согласиться с тем, что существует сговор чиновников из Министерства спорта, РУСАДА и Московской лаборатории.

Одновременно WADA называет виновными тысячу российских спортсменов, что напрямую может сказаться на их перспективах выступить на Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Как именно разрешится ситуация с аккредитацией РУСАДА сейчас непонятно. Известно, что следующее заседание учредителей WADA состоится 17 мая 2018 года в канадском Монреале. Оно снова может обсудить вопрос с восстановлением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), однако сделано это будет уже после зимних олимпийских игр.