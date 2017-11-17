Колобков: «Решение WADA никак не скажется на участии России в Олимпиаде»

Москва, , 07:43 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) никак не скажется на участии или неучастии сборной России в Олимпиаде-2018. Об этом 16 ноября сообщил Министр спорта России Павел Колобков, передаёт RT.

По словам Колобкова, решение о допуске сборной России к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года находится в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).

Он также объяснил позицию России по тем условиям, которые выдвигает WADA для восстановления РУСАДА в правах — о признании доклада Макларена и выдаче всех допинг-проб.

«Если говорить о докладе Макларена, то мы признали его важность, объяснили, что мы можем признать, а с чем никогда не согласимся. Что касается допинг-проб, то они опечатаны Следственным комитетом и могут быть выданы только по решению суда и после окончания расследования. Выполнение этого требования находится вне зоны компетенции Министерства спорта России и РУСАДА», — сказал Колобков.

Кроме того, по словам Колобкова, WADA требовало предоставить доступ в закрытые города, однако этот вопрос был снят с рассмотрения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA на заседании, прошедшем 16 ноября в Сеуле, признало РУСАДА не соответствующей кодексу организации из-за невыполнения двух условий. Одно из них — публичное признание выводов комиссии Макларена о существовании в России государственной допинговой системы. Второй — доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с федеральным расследованием.

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