Бирча, Польша, 17 ноября, 2017, 04:15 — ИА Регнум. Послевоенная история польского города Бирчи стала камнем преткновения в фальсификации истории польскими официальными лицами в угоду бандеровской Украине. О том, как это произошло, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Город Бирча стал после окончания Второй мировой местом, пережившим неоднократные нападения вооруженных банд украинских националистов. Местное население, собравшись в дружины самообороны, проявило героизм в борьбе с украинскими нацистами. Теперь же эту историю стараются сфальсифицировать или спрятать в угоду пиетету перед постмайданной хунтой.

Украинские ревизионисты пытаются свалить всю вину на «необходимую оборону от войск НКВД». Но эту ложь разоблачают польские историки. Население отнюдь не абсолютно просоветской Бирчи и окрестных населенных пунктов массово вступало в отряды милиции, чтобы иметь возможность защищаться от ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь же памятные доски, открытые 10 ноября министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, содержали в себе название города Бирчи, но буквально через день после открытия это название исчезло.

О том, как отреагировали мэр Бирчи и глава муниципального совета, читайте в статье: Угодливость перед бандеровцами в Польше споткнулась на Бирче

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