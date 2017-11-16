Новосибирск, 16 ноября, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области призналось в нехватке вакцины от полиомиелита. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из ответа регионального минздрава на запрос председателя правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, который он разместил на своей странице в Facebook.

(сс)GDJ Вакцина

«На 2017 год заявлено 100 000 доз инактивированной полиомиелитной вакцины, поставка осуществлена 4 сентября 2017 года в объёме 2 300 доз (2,3% от заявки)», — сказано в ответе, где подчёркивается, что закупка и поставка медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе инактивированной полиомиелитной вакцины, осуществляется централизованно министерством здравоохранения РФ.

По данным новосибирского минздрава, информация об отсутствии вакцины от полиомиелита в регионе доведена до федерального министерства, где отметили, что «поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в количествах, необходимых для нужд российских несовершеннолетних граждан, оказалась невозможной из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины. Министерство здравоохранения РФ прорабатывает вопрос о закупке вакцины в составе поликомпонетных вакцин».

«При поступлении вакцина незамедлительно распространяется в государственные медицинские организации Новосибирской области, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области», — отметили в новосибирском министерстве здравоохранения.

Как отметил в беседе с ИА REGNUM Ростислав Антонов, «Гражданский патруль» для начала намерен дождаться ответа врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на свой запрос, а потом уже решать, что предпринять дальше.

«Минздрав прислал ответ на запрос, отправленный в прошлом месяце. Так как вопросов стало больше, дождёмся ответа от врио губернатора, а дальше будем решать. Что же касается ситуации с вакцинами от полиомиелита, то в настоящий момент мы обобщаем информацию по регионам России и готовим доклад, который будет направлен в контрольные органы», — рассказал Антонов.

В то же время читатели ИА REGNUM сообщают, что проблема с нехваткой вакцины от полиомиелита актуальна не только для Новосибирской области, а для всей страны.

«Подобную информацию я встретила про Крым. То же самое происходит в медучреждениях Москвы. Полгода мы ждём вакцину, её нет. Обещали, что, может, появится в октябре. Но пусто. В платных центрах также давно кончилась», — написала в редакцию ИА REGNUM Марья Марусенко.

Кроме того, она подчёркивает, что проблема даже не в отсутствии данной вакцины, а в том, что при блокировке поставки вакцины искусственно создаётся очаг болезни.

«После рождения детям делают 1,2,3 прививки от полиомиелита «мёртвой» вакциной, которую не завозят. После исполнения года — 4,5 прививки — «живой» вакциной (капли). Которую, наоборот, завозят. Она содержит живую болезнь, поэтому несколько недель после неё ребёнок является переносчиком. Из-за этого такую прививку нельзя делать детям, чьи матери беременные, либо братья/сестры ещё не были привиты «мёртвой прививкой» (это которые 1,2,3) — возможно заражение, а, следовательно, 10% смертность или осложнение — паралич и т.д. Сейчас дети вообще не прививаются «мёртвой» — её не завозят, но дети постарше (которые успели ранее привиться «мёртвой») прививаются «живой» — вот её завозят. И все друг с другом контактируют. Фактически дети помладше попадают в болезненную среду, искусственно созданную «живой» прививкой. Переносчиков с активной фазой болезни вокруг много из-за ревакцинации 4,5, а иммунитета у детей младшего возраста нет», — прокомментировала ситуацию Марья Марусенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов рассказал о том, что родители новосибирских школьников жалуются на то, что им раздают бланки отказа от прививок. Отказаться предлагается не только от полиомиелитной вакцины, но и от вакцин против кори, паротита, краснухи, дифтерии и столбняка. Общественный активист написал обращение врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой взять ситуацию на контроль.

Читайте также: Новосибирцев просят отказаться от важных прививок из-за отсутствия вакцин

По официальным данным, в 2017 году вакцинация против полиомиелита в Новосибирской области проводилась за счёт остатков препаратов 2016 года и закупленных в этом году лекарств. По данным областного минздрава, на 9 ноября было привито только 77,6% детей от всего плана на 2017 год.