Москва, 16 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Уведомления о возможном признании СМИ в качестве иностранного агента были направлены в адрес трех проектов «Радио Свободы» и CNN, заявил 16 ноября член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Олег Морозов.

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«Ответные меры на регистрацию RT в США в качестве «иностранного агента» могут коснуться CNN и других проектов «Радио Свобода» — «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио», — цитирует RT Морозова.

Отмечается, что соответствующие уведомления ранее были отправлены «Голосу Америки», другим проектам «Радио Свобода» и изданию «Настоящее время», а также «Радио Свободная Европа».

В деятельности данных СМИ российское Министерство юстиции обнаружило признаки деятельности иноагента, поэтому в будущем на них также могут быть распространены ограничения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о СМИ-иноагентах прошел третье чтение в Государственной думе и единогласно был принят депутатами. После рассмотрения данного закона Советом Федерации 22 ноября, документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.