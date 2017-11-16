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«RT — не Би-би-си!»: Маккейна возмутил закон о СМИ-иноагентах

Политика

Разведывательное сообщество США считает RT основным пропагандистским каналом Кремля

Вашингтон, 16 ноября 2017, 08:47 — REGNUM  Сенатор Джон Маккейн (Республиканская партия США, штат Аризона) возмущен законом о СМИ — иностранных агентах, принятым Госдумой РФ. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой политика.

Маккейн отметил, что новый российский закон, который позволяет признать финансируемые из-за рубежа информационные ресурсы иностранными агентами, стал ответным шагом президента РФ Владимира Путина на действия американских властей. Ранее министерство юстиции США вынудило филиал телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Однако, отмечает сенатор, разведывательное сообщество США считает RT основным пропагандистским каналом Кремля, потому сопоставлять его с американскими СМИ недопустимо.

«Будучи защитником свободы слова и СМИ по всему миру, Соединенные Штаты ясно дают понять: нельзя уравнивать RT и такие телесети, как «Голос Америки», «Радио Свобода», CNN или Би-би-си», — говорится в заявлении Маккейна.

Сотрудники указанных телекомпаний борются за правду и развенчивают ложь, а журналисты RT выступают пропагандистами, которые стремятся подорвать демократические правительства и навязывать другим странам повестку Кремля, считает политик. США и их союзники должны действовать в интересах российского народа, которому необходим доступ к СМИ, несущим правду, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки, позволяющие поставить американские СМИ в России в то же положение, в каком оказалось в США российское агентство RT. Американская сторона считает RT инструментом вмешательства Москвы в свои внутренние дела, а именно — в выборы президента США в 2016 году.

Нововведение может коснуться информационных ресурсов с зарубежным финансированием. В случае получения статуса иноагента для них будут действовать те же правила, что и для некоммерческих организаций — иностранных агентов. Таким СМИ будет грозить аналогичная ответственность за нарушение законодательства.

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Закон об иностранных агентах и проверки НКО

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