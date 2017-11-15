Афины , 16 ноября, 2017, 00:18 — ИА Регнум. Жертвами наводнений, обрушившихся на Грецию, стали 14 человек, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

Наводнение

Уточняется, что из-за наводнений, вызванных ливнями, погибли жители городов Мегара и Мандра. Таким образом, число жертв выросло.

Напомним, ранее из Греции поступила информация о гибели десяти человек. В ряде греческих территорий объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильное наводнение произошло в Литве. Мэр города Клайпеды сообщил об экстремальной ситуации.

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