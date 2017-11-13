Литовскую Клайпеду затопило: готовятся объявить ЧП

Клайпеда, Литва, , 14:34 — REGNUM Третий по величине литовский город — портовая Клайпеда — в ночь на 13 ноября оказалась частично затоплена, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Ситуация в южной части Клайпеды утром понедельника напомнило наводнение — дворы наполнены водой, автомобили затоплены до самых дверей.

Шилутское шоссе затоплено полностью, водители застряли чуть ли не на час. Самые смелые пытались ехать по тротуарам. Но все равно все опоздали в школы и на работу минимум на полчаса, а кое-кто и на час. Еще один сюрприз ждал жителей улиц Науякеме и Дебрецено — здесь не только прошли сильные дожди, но еще и выпал снег. Работники Общего центра помощи не успевали поднимать телефонную трубку — водители автомобилей, застрявших в пробке с заглохшими двигателями, звали на помощь.

Несколько многоэтажных домов в южной части города остались без электричества. Жители Клайпеды, рассказывают, что из-за критически поднявшегося уровня воды стало трудно проехать по улицам Мокиклос, Йонишкес, по проспектам Бальтийос, Вильняус, по кольцевому перекрестку Шилутского шоссе, по продолжению улицы Найкупес в сторону поворота к школам Гилийос и Видуно. На Йонишском кладбище ситуация ни чуть не лучше — наполовину затоплены памятники.

По словам синоптика Литовской гидрометеорологической службы Алвы Нагелите, за прошедшие сутки в Клайпеде зафиксировано около 20 мм осадков, когда норма за весь ноябрь — около 100 мм.

Сегодня в западных районах страны ожидаются обильные осадки, они немного успокоятся только во второй половине дня. Осадки с запада отправятся на юго-запад. Во многих районах возможен снег с дождем, снег, особенно в юго-восточном регионе. На западе во многих местах условия движения будут неблагоприятными, возможен гололед. 14 ноября утром дороги также подмерзнут. В ближайшие сутки температура воздуха поднимется чуть выше нуля, возле моря будет около 3−4 градусов тепла.

Между тем мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заговорил об объявлении экстремальной ситуации.

«Экстремальная ситуация в Клайпеде — хотя официально она еще не объявлена, практически все основные артерии города забиты, а во многих местах и затоплены водой. Как работникам, так и работодателям, школьникам, их родителям и учителям эту критическую ситуацию так и следует оценивать, руководствуясь критериями здравого смысла. Уже с раннего утра дано поручение созвать комиссию по экстремальным ситуациям, действия согласуются с главами Klaipėdos vanduo, полиции, спасателей и должностными лицами, все активно участвуют в ликвидации этой драматической ситуации, но всем понятно, что это займет время, к сожалению. О причинах — немного позже, хотя они более или менее ясны — как всегда вереница обстоятельств, а всему начало — сильный ветер ночью, множество сорванных листьев, забившаяся система сточных вод, в результате чего во многих местах были затоплены улицы. А уже после этого — пробки, поломки автомобилей и так далее. Так что одним словом форс-мажорная ситуация, заложником которой, кстати, являюсь и я сам. Прошу терпения и понимания, сделаем все возможное, чтобы этот драматический урок выучили все, от работы и прямой деятельности которых зависит возникновение таких последствий и управление ситуацией. Я искренне сожалею, но все еще трудно одолеть природные силы, которые словно сговорились», — написал в социальной сети Facebook мэр города.

Директор администрации Клайпедского самоуправления Саулюс Будинас созвал заседание комиссии по экстремальным ситуациям. Из-за неблагоприятных погодных условий и дождя, не прекращавшегося несколько дней, в городе сложилась неблагоприятная ситуация для движения.

Жителей временно просят отказаться от ненужных поездок на легковых автомобилях и выбирать общественный транспорт. Если все же приходится ехать на своей машине, советуют при себе иметь непромокаемую обувь и одежду, если в случае поломки автомобиля придется выйти.