Орел, 15 ноября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Обсуждение проекта бюджета Орловской области на 2018 год обернулось скандалом. 15 ноября, на заседании комитета по экономике Орловского облсовета выяснилось, что финансирование целого ряда социально важных проектов — строительство ФАПов, сельских дорог — в будущем году будет существенно сокращено.

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В частности, руководитель департамента финансов области Елена Сапожникова доложила депутатам, что на ФАПы в 2018 году будет выделено лишь 5 млн рублей.

«На эту сумму вы даже полФАПа не построите, будет без окон, без дверей, а по постановлению правительства должны построить два. Кто за пять миллионов построит ФАП? Остальные средства мы что, с народа будем собирать? А вы собираетесь за 27 миллионов ситуационный центр построить. Что это за проект, откуда такая сумма взялась?» — цитируют вице-спикера облсовета, главу фракции «Единой России» в облсовете Михаила Вдовина «Орловские новости».

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Заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов пообещал, что на ФАПы денег хватит, а также напомнил, что ситуационный центр будет строиться по поручению президента РФ. В ответ в депутат посоветовал чиновник «не прикрываться президентом»

«Мы и так непонятно на что деньги тратим. За разработку проекта Соборовское поле мы заплатили 30 млн рублей, а там до сих пор голое поле, а дорога даже щебнем не отсыпана. Орловская область в стагнации, низкие зарплаты, высокая смертность, а расходы растут! Жить становится всё хуже и хуже, перестаньте докладывать губернатору радужные цифры, откройте ему глаза, покажите реальную картину. Чиновники живут в каком-то параллельном мире. На все наши предложения вы отвечаете сокращением финансирования», — заявил Вдовин.

Отметим, что проект закона о бюджете Орловской области на 2018 и плановый период 2019—2020 годов был принят в первом чтении в конце октября. И тогда он вызвал массу нареканий со стороны депутатов — из-за значительно сокращения многих важных статей.

«Здравоохранение — минус 1 млрд, образование — минус 800 млн, и по всем статьям в тех сферах, где государство должно расплачиваться по своим социальным гарантиям перед населением, у нас отрицательные показатели», — заявил тогда депутат от ЛДПР Владислав Тарасевич.

Пока параметры бюджета — и доходы, и расходы — составляют 27 миллиардов 668 миллионов рублей. Ко второму чтению параметры могут измениться за счет федеральных субсидий, по крайней мере, такую надежду выражала глава областного департамента финансов. О том, что корректировка ко второму чтению будет, заявил и врио губернатора Андрей Клычков.