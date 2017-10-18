Строили-строили, и заморозили: судьба орловского медцентра под вопросом

Орел, , 12:17 — REGNUM Строительство многопрофильного медицинского центра в Орле, который получил у местных журналистов название «титаник», может быть заморожено. Причина — отсутствие средств на завершение строительства, которое длится вот уже 10 лет.

О том, что деньги на достройку «титаника», который, по заверениям теперь уже бывшего губернатора Потомского, почти готов, не заложены ни в одном бюджете, стало известно на заседании комитета по здравоохранению облсовета при рассмотрении проекта бюджета, пишет «Орелград».

Строительство многопрофильного медицинского центра в Орле началось ещё в 2008 году, при губернаторе Егоре Строеве. Работы то прекращались, то возобновлялись. Некоторая активизация на объекте началась в 2015 году, когда регион получил деньги из федерального бюджета на подготовку к юбилею Орла. По заверению уже другого губернатора, Вадима Потомского, именно к юбилею планировалось сдать медицинский центр. Но этого не произошло — громадное здание до сих пор не введено в эксплуатацию.

По данным на начало 2017 года, на строительство «титаника» (Потомский в свое время убедительно просил не называть долгострой этим словом) уже ушло четыре миллиарда рублей.

В ноябре 2015 года прокуратура выяснила, что при строительстве центра было похищено около 300 млн рублей. А в январе 2016 по поручению Потомского были проведены новые проверки, которые показали: отделочные работы в центре проведены с нарушениями. В результате было принято решение демонтировать отделку.

В феврале 2017-го произошел новый скандал: выяснилось, что рабочие, задействованные в работах по строительству центра, в течение нескольких месяцев не получали зарплату. В сентябре стало известно о хищении 136 млн рублей из бюджета, которые предназначались на строительство центра.

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При этом очередной транш из федерального бюджета на завершение строительства центра регион получил в начале этого года. Общий объем необходимых средств заявлялся в размере 350 млн рублей. Судя по всему, этих денег не хватило.

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Добавим, что в последнем своем интервью уже бывший губернатор Вадим Потомский (в начале октября он был уволен с поста главы региона за два года до истечения срока полномочий и назначен на должность заместителя полпреда президента в ЦФО), заявлял, что медицинский центр законсервирован, в здании есть тепло и коммуникации.