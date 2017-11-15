Щецин, Польша, 15 ноября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. В польском городе Щецин начался демонтаж очередного памятника подвигу советского народа в войне против нацистов: монумент Благодарности Красной Армии планируют снести за неделю, сообщает 15 ноября польское агентство PAP.

Kapitel Монумент Благодарности бойцам Красной Армии

В Польше 22 июня 2017 года был принят закон о «декоммунизации», в рамках борьбы с «коммунистическим прошлым» страны. Сейчас можно воочию убедиться, как этот закон начинает работать.

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«Монумент в настоящее время огорожен, и ведутся подготовительные работы по сносу памятника», — сообщили в мэрии города.

Сам процесс уничтожения монумента Благодарности советским бойцам запланирован в два этапа: сначала демонтируют колонны вокруг монумента, а затем монумент с цоколем. Сообщается, что за снос памятника проголосовал городской совет Щецина.

Отметим, памятник был открыт 23 апреля 1950 года в честь пятой годовщины вступления в Щецин Красной Армии. Памятник был установлен на главной площади в центре города. В 1992 году по просьбе муниципального учреждения с монумента была сбита пятиконечная звезда.

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Ранее вступление в силу польского закона о запрете пропаганды коммунизма, подразумевающего снос 469 различных объектов, включая памятники бойцам Красной Армии, прокомментировал президент Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко, отметив, что подобный подход польских деятелей лежит за пределами добра и зла.

«Если они начали воевать с могилами, с памятниками на могилах собственных граждан, как к ним ни относись, это за пределами добра и зла, — заявил Бондаренко.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в июне подписал закон о сносе всех памятников советской эпохи. Польский сейм принял этот скандальный закон в символическую дату — 22 июня, в дату вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР. Документ предписывает демонтировать все монументы, посвященные людям или событиям, «символизирующим коммунизм или иной тоталитарный строй».

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Под бульдозер пойдут сотни монументов. Очевидно, истинная цель зачистки — переформатировать сознание миллионов поляков, стереть из их памяти подвиг советских людей, 600 тыс. которых отдали свои жизни за освобождение Польши от нацистского ига.