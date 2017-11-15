Москва, 15 ноября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Процентные ставки по кредитам на покупку жилья достигли исторического минимума, а на рынке ипотечного кредитования за первые девять месяцев 2017 года произошел рекордный рост, сообщает 15 ноября Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в опубликованном докладе.

Ooobober.ru Ипотека

В России было выдано 700,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,29 трлн руб. Данный показатель на 16% выше уровня прошлого года в количественном измерении, и на 25% — в денежном.

«В октябре рост рынка ипотеки продолжился: выдано более 115 тыс. кредитов на 210—230 млрд руб. Ежемесячные темпы роста пятый месяц подряд держатся на уровне 40% и более, а в октябре выросли до 70—80%», — говорится в докладе о предварительной оценке рынка в октябре 2017 года.

При этом уровень ставки по банковским кредитам опустился на минимальную величину с 2005 года.

Читайте также: Объем ипотечного кредитования в России за два года увеличится в 2,4 раза

В октябре кредиты на жилье выдавались в среднем под 9,88% годовых — на новостройки (в 2016-м году — 11,71%) и под 10,14% — на вторичное жилье (в 2016-м году — 13,05%).

Отмечается также, что портфель ипотечных кредитов приблизился к сумме 5 трлн рублей, что на в 9,4% выше, чем в начале 2017 года.

Читайте также: Глава Сбербанка: ставки по ипотечным кредитам могут снизиться до 5%

Ранее в Банке России сообщили, что объем выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев 2017 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. По данным ЦБ, банками было предоставлено 700,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,3 трлн рублей.