Москва, 15 ноября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Непродолжительная остановка чуть выше отметки в 59 рублей за доллар, как и ожидалось, была лишь временной передышкой перед продолжением дальнейшего ослабления национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Подтолкнули рубль к этому продолжению пересмотренные прогнозы Международного энергетического агентства. Эксперты пересчитали цифры на текущий и следующий год в сторону понижения.

«Кроме этого, сыграл фактор евро — единая европейская валюта возобновила рост против доллара США, тем самым сдвинув курс и на нашем внутреннем рынке. Ослабление рубля против евро активизировало и покупателей долларов», — пояснил Дьяченко.

Прочие факторы остаются неизменными, так как носят более долгосрочный характер — это прошедший отток клиентских денег из банков, снижение интереса иностранных спекулянтов к рублевым инструментам и торговая активность крупнейших отечественных корпораций вместе с правительством РФ.

«Сегодня, 15 ноября, доллар возьмет паузу, а евро продолжит рост. Дальнейшие темпы ослабления рубля должны будут снизиться, чтобы не вызвать панику на рынке. Но продолжение тренда на постепенное ослабление рубля неизбежно», — полагает эксперт.

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