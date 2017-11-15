Рубль погряз в факторах давления

Москва, , 10:09 — REGNUM Рубль ускорил падение, обвалившись 14 ноября к новым минимумам трехмесячной давности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Доллар впервые с середины августа перешагнул отметку 60 рублей и закрылся у верхней границы диапазона, прибавив по итогам сессии 1,15%. Пара евро/рубль показала еще более впечатляющее ралли на фоне повсеместного укрепления единой валюты, подорожав на 2,10%, до 70,70 рубля», — привел цифры эксперт.

Отечественная валюта и без того чувствовала себя неуверенно, находясь под влиянием ряда негативных факторов, включая снижение привлекательности активов развивающихся рынков в целом и российских в частности, фиксацию прибыли на рынке ОФЗ, угрозу новых санкций, крупные выплаты по внешнему долгу и дивергенцию курсов монетарной политики двух ЦБ.

«14 ноября к этому списку добавился еще один, достаточно мощный катализатор распродаж — падение цен на нефть. Brent обвалилась к минимумам 3 ноября на 61,20, лишившись почти 200 пунктов. Ликвидация лонгов ускорилась после выхода удручающего доклада МЭА, который отразил повышение прогнозов по добыче (особенно в Штатах) и снижение прогнозов роста мирового спроса», — пояснил Ковалев.

Этого оказалось достаточно, чтобы разогнать коррекцию, которая назревала уже несколько дней. Масла в огонь подлили данные API, которые указали на масштабное увеличение запасов нефти и бензина, на 6,5 млн и 2,4 млн баррелей соответственно. Так что продолжение просадки Brent рубль, вероятно, еще отыграет 15 ноября на старте сессии.

«Сегодня во во второй половине дня у российской валюты будет шанс частично отыграться. В пользу такого сценария говорит перепроданность рубля и нефти, а также угроза выхода слабых данных по инфляции и розничным продажам в США.

Так что небольшое восстановление все же возможно, но только в русле нисходящего тренда, целостность которого не нарушится», — считает эксперт.

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