Санкт-Петербург, 15 ноября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Три четверти водителей на Западном скоростном диаметре нарушают скоростной режим на 40 км/час и более и формально должны быть лишены прав. Об этом сегодня, 15 ноября, на конференции по развитию транспортной инфраструктуры в Петербурге заявил глава управляющей компании ЗСД «Магистраль северной столицы» Алексей Бнатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЗСД

Ежедневно трассой пользуются около 300 тыс. автомобилей. Бнатов отметил, что выборочные проверки показали распространенность и другого вида нарушений. Так, 85% грузовых машин нарушают весовой режим.

Все эти нарушения не только создают угрозу для участников дорожного движения, но и приводят к дополнительным расходам на содержание трассы, добавил Бнатов.

Глава МСС отметил, что следует решить вопрос о взимании штрафов таким образом, чтобы водители не нарушали, но продолжали пользоваться трассой.

«Если мы сделаем штраф в 50 тысяч за нарушение грузового режима, они просто уйдут с трассы. Кроме того, хорошо было бы иметь возможность взимать штрафы таким образом, чтобы часть этих средств возвращалось на содержание трассы», — отметил представитель ЗСД.

Читайте также: Три человека погибли в аварии на ЗСД Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и уборочной техники на ЗСД. Автомобиль такси влетел в стоящий грузовик, погибли водитель такси и два его пассажира.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.